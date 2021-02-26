RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський змінив склад делегації України в ТКГ

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу української делегації для участі у Тристоронній контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 26 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський ввів у склад делегації України для Офісу радника президента Вікторію Страхову. Вона буде членом делегації, представником України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Крім того, президент вивів зі складу української делегації України в Тристоронньої контактної групи Юлію Свириденко.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна готова продовжувати консультації в рамках ТКГ, але тільки у випадку, якщо вони будуть мати дієвий практичний сенс.

Крім того, Кравчук говорив, що домовлятися з Росією "практично неможливо". Він також не бачить перспектив просування в переговорному процесі.

Додамо, що 16 лютого під час засідання політичної підгрупи ТКГ щодо врегулювання на Донбасі українська делегація намагалася з'ясувати, яку територію Росія розуміє під поняттям "ОРДЛО".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийнаказКонтактная група
Читайте також
Зеленський продовжив відсторонення Тупицького від посади голови КСУ
Порядок денний РНБО: заслухають Данілова та Баканова
Прогноз погоди