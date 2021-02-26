Зеленський змінив склад делегації України в ТКГ

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу української делегації для участі у Тристоронній контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 26 лютого.
Зеленський ввів у склад делегації України для Офісу радника президента Вікторію Страхову. Вона буде членом делегації, представником України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.
Крім того, президент вивів зі складу української делегації України в Тристоронньої контактної групи Юлію Свириденко.
Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна готова продовжувати консультації в рамках ТКГ, але тільки у випадку, якщо вони будуть мати дієвий практичний сенс.
Крім того, Кравчук говорив, що домовлятися з Росією "практично неможливо". Він також не бачить перспектив просування в переговорному процесі.
Додамо, що 16 лютого під час засідання політичної підгрупи ТКГ щодо врегулювання на Донбасі українська делегація намагалася з'ясувати, яку територію Росія розуміє під поняттям "ОРДЛО".