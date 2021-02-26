Зеленський змінив склад делегації України в ТКГ

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу української делегації для участі у Тристоронній контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 26 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський ввів у склад делегації України для Офісу радника президента Вікторію Страхову. Вона буде членом делегації, представником України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань. Крім того, президент вивів зі складу української делегації України в Тристоронньої контактної групи Юлію Свириденко.