Зеленський змінив представника України при міжнародних організаціях
Президент України Володимир Зеленський змінив постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Представництво очолила Євгенія Філіпенко.
Указом №146/2021 глава держави звільнив з посади постійного представника України при міжнародних організаціях Юрія Клименка.
А указом №148/2021 на цю посаду була призначена Євгенія Філіпенко.
"Призначити Філіпенко Євгенію Іллівну постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві", - йдеться у тексті указу Зеленського.
Нагадаємо, президент Зеленський провів сьогодні кадрові зміни у дипломатичному корпусі. Глава держави звільнив низку українських послів.
Додамо, наприкінці лютого Зеленський призначив посла України в США. Посольство у Вашингтоні очолила колишня міністр фінансів Оксана Маркарова.