Зеленський змінив постійного представника президента в Криму
Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника. Іншим указом він звільнив з посади Антона Кориневича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.
Також розпорядженням президента звільнено з посади першої заступниці постійного представника президента України в АРК Дар'ю Свиридову.
Зеленський подякував Кориневичу та Свиридовій за командну роботу, важливі здобутки постійного представництва президента України в Криму та спільні зусилля з наближення деокупації Криму та Севастополя.
"Глава держави також привітав на посаді постійного представника президента України в АРК Тамілу Ташеву та на посаді заступника постійного представника Дениса Чистікова, які спільно з командою представництва продовжать визначений президентом курс щодо деокупації та реінтеграції Криму, захисту прав наших громадян з тимчасово окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.
Кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.
Як зазначили в прес-службі, держава активно бореться за повернення території Кримського півострова, не забуваючи й про людей, заради яких триває ця боротьба. Деокупація та реінтеграція Криму – це стратегічна робота, яку розпочала команда, призначена президентом Зеленським у 2019 році, і яка буде продовжена.
"Як неодноразово наголошував глава держави, жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути й не буде. Війна Росії проти України почалася з окупації Кримського півострова та має завершитися поверненням українського прапора до Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - йдеться в повідомленні.
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