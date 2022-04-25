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Зеленський змінив постійного представника президента в Криму

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 12:11
Зеленський змінив постійного представника президента в Криму Фото: Каміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника. Іншим указом він звільнив з посади Антона Кориневича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Також розпорядженням президента звільнено з посади першої заступниці постійного представника президента України в АРК Дар'ю Свиридову.

Зеленський подякував Кориневичу та Свиридовій за командну роботу, важливі здобутки постійного представництва президента України в Криму та спільні зусилля з наближення деокупації Криму та Севастополя.

"Глава держави також привітав на посаді постійного представника президента України в АРК Тамілу Ташеву та на посаді заступника постійного представника Дениса Чистікова, які спільно з командою представництва продовжать визначений президентом курс щодо деокупації та реінтеграції Криму, захисту прав наших громадян з тимчасово окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.

Кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.

Як зазначили в прес-службі, держава активно бореться за повернення території Кримського півострова, не забуваючи й про людей, заради яких триває ця боротьба. Деокупація та реінтеграція Криму – це стратегічна робота, яку розпочала команда, призначена президентом Зеленським у 2019 році, і яка буде продовжена.

"Як неодноразово наголошував глава держави, жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути й не буде. Війна Росії проти України почалася з окупації Кримського півострова та має завершитися поверненням українського прапора до Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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