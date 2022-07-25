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Зеленський змінив командувача ССО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, указом президента з посади командувача ССО звільнений Григорій Галаган. Наступним указом на цю посаду призначено Віктора Хоренка.

Зазначимо, Сили спеціальних операцій - це окремий рід військ Збройних сил України. Їх залучають до проведення інформаційно-психологічних операцій, боротьби з тероризмом, заходів щодо захисту життя громадян і державних об'єктів, захисту суверенних прав України.

Створені в 2016 році за підтримки країн-членів НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

Як пізніше пояснили в Офісі президента, кадрове рішення пов'язано зі станом його здоров'я.

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Володимир Зеленський