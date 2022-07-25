Зеленський змінив командувача ССО

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Зокрема, указом президента з посади командувача ССО звільнений Григорій Галаган. Наступним указом на цю посаду призначено Віктора Хоренка.
Зазначимо, Сили спеціальних операцій - це окремий рід військ Збройних сил України. Їх залучають до проведення інформаційно-психологічних операцій, боротьби з тероризмом, заходів щодо захисту життя громадян і державних об'єктів, захисту суверенних прав України.
Створені в 2016 році за підтримки країн-членів НАТО.
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.
Як пізніше пояснили в Офісі президента, кадрове рішення пов'язано зі станом його здоров'я.
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