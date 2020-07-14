Зеленський змінив главу Нацкомісії у справах ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Указ набрав чинності з 14 липня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, Зеленський звільнив з посади голови Нацкомісії Сергія Кислиці, а на його місце призначив першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

"Призначити Джапарову Еміне Айяровну - першого заступника міністра закордонних справ України - головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Сергія Кислиці", - йдеться в указі №272/2020.

Зазначимо, що Національна комісія України у справах ЮНЕСКО здійснює координацію співробітництва національних інститутів з ЮНЕСКО. Нацкомісія створена в березні 1996 року указом другого президента України Леоніда Кучми.

Нагадаємо, в січні 2015 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив Сергія Кислиці головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО.

Крім того, 10 червня цього року Кабмін призначив Еміне Джапарову першим заступником голови Міністерства закордонних справ.