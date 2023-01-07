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Зеленский о службе в Лавре: Никто больше не будет делать украинское чужим

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский еще раз приветствовал украинцев с Рождеством и обратил внимание на важность проведения богослужения Православной церкви Украины в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, он был рад слышать, что в Лавре на Рождество прозвучала искренняя молитва за Украину. Он отметил, что очень важно, что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре.

"Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на богослужение в храм Киево-Печерской лавры - в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции", - сказал президент.

Он считает, что украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах и будет такой – навсегда.

"Мы с вами это обеспечиваем. И очень важно беречь и дальше такое настроение, которое чувствовалось сегодня. Настроение радости от усиления Украины и от обретения исторической справедливости. Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще. Слава Украине", - подчеркнул он.

Напомним, ранее настоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний объявил о первом рождественском богослужении в Киево-Печерской лавре.

Более того, стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование.

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Владимир ЗеленскийКиевРождество