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Зеленський про слова Байдена щодо геноциду українців: тільки правда може протистояти злу

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова президента США Джо Байдена про геноцид українського народу і подякував йому за надану нашій країні підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

"Вірні слова справжнього лідера. Тільки правді та називанню речей своїми іменами під силу протистояти злу", - зазначив Зеленський.

Президент України також подякував США за надану досі допомогу, але не упустив можливість нагадати, що Україна терміново потребує важкої зброї. На думку Зеленського, воно здатне запобігти подальшим звірствам Росії.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський