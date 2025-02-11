Зеленский созывает завтра СНБО: обсудят санкции и цены на лекарства

Президент Владимир Зеленский в среду, 12 февраля, назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны. Обсудят цены на лекарства и новые санкции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

"На завтра я назначил заседание СНБО. Несколько вопросов. Будем делать дешевле лекарства в украинских аптеках - это важно. И продолжим защищать наше государство санкциями", - сообщил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказывал, что провел совещание по ценам на лекарства с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Что предшествовало

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые аптечные сети осуществляют абсолютно недопустимые манипуляции с ценами на лекарства. По его словам, ответственность за такую проблему лежит на министре здравоохранения Викторе Ляшко.

Тогда Зеленский заявил, что если глава Минздрава и АМКУ не разработают решение для снижения цен на лекарства, будут кадровые решения.

Стоит заметить, что в 2024 году цены на лекарства в среднем выросли на 10,81%. Чаще всего украинцы покупали обезболивающие препараты, лекарства против гриппа и простуды, а также заметно вырос спрос на антидепрессанты и витамины.