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Зеленский сказал Сунаку о важности предоставления Украине перспектив членства на саммите НАТО

Фото: Владимир Зеленский и Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Политики обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности, благодаря дальнобойному оружию.

Зеленский поблагодарил Сунака за организацию конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня и за лидерскую роль Британии в консолидации международной поддержки Украины.

"Мы скоординировали позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО. Важно предоставить Украине конкретные перспективы членства. Обсудили также шаги по реализации Формулы Мира и подготовке гарантий безопасности для Украины", - написал президент.

Зеленский также отметил, что Россия наращивает производство ракет из западных компонентов. Поэтому, во время разговора он сказал Сунаку о необходимости усиления санкционного давления на государство-агрессора.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина ожидает от НАТО решительных шагов по вступлению. Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге.

В то же время, генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в Альянс во время саммита в Вильнюсе. По его словам, на саммите планируют принять пакет долгосрочной помощи Украине.

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