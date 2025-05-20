"Зеленский - сильный парень": Трамп сделал заявление о желании Украины прекратить войну

"Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам", - заявил Трамп.

Журналист спросил у Трампа, делает ли Украина достаточно, чтобы этого достичь, президент США сказал, что ему нужно время, чтобы сделать выводы.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский - сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, то, что там происходит. Я думаю, что он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две недели или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему", - сказал Трамп.

Трамп звонил Путину и Зеленскому

Вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, и вдвойне разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным СМИ, Трамп звонил Зеленскому перед и после разговора с Путиным.

Поговорив с диктатором Трамп заявил, что Российская Федерация и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Подробно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Также, по словам Трампа, он имел продуктивный разговор с Зеленским. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.