Зеленский: ИИ может начать принимать решения на войне уже в следующем году

Глава государства подчеркнул, что мировому сообществу следует немедленно учесть стремительное развитие военных технологий и новейших систем вооружения. По его мнению, действовать следует до того, как технологический процесс перейдет на новый уровень.

"Уже в следующем году существует реальная вероятность, что решения на поле боя начнет принимать искусственный интеллект, а не только люди. Нам нужен мир до того, как мы достигнем этой точки", - подчеркнул Зеленский.

Президент также обратился к мировым лидерам с призывом замедлить развитие оружия и технологий, предназначенных для поражения людей.

Он подчеркнул, что сдержать эти процессы следует до того, как искусственный интеллект получит еще более широкие возможности для ведения боевых действий.