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Зеленський сьогодні виступить перед студентами та викладачами Стенфордського університету

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 02:59
Зеленський сьогодні виступить перед студентами та викладачами Стенфордського університету Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський завтра виступить перед студентами та професорським складом Стенфордського університету. Про це повідомив Майкл Макфол, професор університету і колишній посол США в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Раніше повідомлялось, що президент України звернувся до випускників українських шкіл. Він побажав школярам і майбутнім абітурієнтам не упускати можливості, попри війну.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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