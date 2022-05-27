Зеленський сьогодні виступить перед студентами та викладачами Стенфордського університету
Володимир Зеленський (скріншот відео)
Президент України Володимир Зеленський завтра виступить перед студентами та професорським складом Стенфордського університету. Про це повідомив Майкл Макфол, професор університету і колишній посол США в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Раніше повідомлялось, що президент України звернувся до випускників українських шкіл. Він побажав школярам і майбутнім абітурієнтам не упускати можливості, попри війну.
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