Зеленський сьогодні проведе розмову з президентом Молдови

За словами речника президента, телефонна розмова Володимира Зеленського та Маї Санди розпочнеться вже незабаром.

"Сьогодні зранку Зеленський був одним із перших. хто привітав її через твіттер. Зараз матиме можливість сказати все особисто", - додав Сергій Никифоров.



Варто відзначити, що партія Маї Санду "Дія і Солідарність" отримала впевнену перемогу на дострокових парламентських виборах з результатом 52,8% голосів.

Володимир Зеленський, зі свого боку, одразу привітав колегу президента з перемогою демократичних проєвропейських політичних сил та відзначив, що це є важливим кроком на шляху до дружніх реформ.

"Така перемога, як у Молдові трапилася, вона відкриває двері для реформ, які запланувала Санду. Вони говоритимуть про це, і говоритимуть те, що наші країни можуть допомагати одне одному на шляху до Європи, і в рамках Асоційованого тріо", - зауважив Никифоров.