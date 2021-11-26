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Зеленський вважає правильним залишити Шевченка на посаді голови НБУ

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 15:15
Зеленський вважає правильним залишити Шевченка на посаді голови НБУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський вважає правильним залишити Кирила Шевченка на посаді голови НБУ. Водночас ситуація може змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

"На сьогодні, я вважаю, це правильно", - сказав він, відповідаючи на питання щодо того, чи залишиться Шевченко на посаді.

Разом з тим, Зеленський не зміг відповісти на питання про те, чи залишиться Шевченко ще принаймні на місяць. "Я не можу сказати, чесно", - додав він.

Коментуючи особисті зустрічі з топ-менеджерам, які звільнилися з НБУ, Зеленський констатував внутрішню кризу в центробанку.

"Ситуація в НБУ восени, влітку була кризова з точки зору кадрової ситуації. Я заспокоїв цю ситуацію на скільки зміг", - сказав він.

Президент нагадав, що він я не має права втручатися в операційну роботу НБУ, порушувати його незалежність.

"Коли до мене звертаються люди з проблемою, я повинен відповісти чи принаймні загасити тимчасово пожежу. Те що я зробив - я загасив тимчасово проблему, ось і все. Мені потрібен був тільки результат, це дуже важлива командна робота. Ми повинні показати стабілізацію, щоб не йшов інвестор з ринку, підписати з МВФ", - сказав він.

За його словами, зараз українська влада очікує 2,2 млрд доларів від МВФ навесні 2022 року.

"Що стосується ризиків, я вважаю, сьогодні та ситуація, як вона є у нас економіка, опалювальний період, гроші, ринки, на сьогодні воно повинно бути в тому форматі, в якому є. А потім розбиратися, коли ми пройдемо цей період", - сказав він і додав.

Нагадаємо, Кирило Шевченко зайняв посаду голови НБУ в липні 2020 року після того, як його попередник Яків Смолій заявив про політичний тиск і подав у відставку.

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