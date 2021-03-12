Зеленський про санкції США проти Коломойського: ми працюємо над тим, щоб повернути гроші в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує введення Сполученими Штатами санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського . Він заявив, що уряд зараз працює над тим, щоб повернути гроші в Україну.

Про це Зеленський повідомив під час відеозвернення .

"Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. Щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас", - заявив він.

За словами Зеленського, без різниці яке прізвище у бізнесмена, проте він повинен бути готовий працювати законно і прозоро.

"А ось прізвища тут не мають ніякої різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ або будь-який інший. Важливо одне - ти готовий працювати законно і прозоро чи хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців? Перше - підтримується. Друге - закінчується", - додав він.