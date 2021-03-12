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Зеленський про санкції США проти Коломойського: ми працюємо над тим, щоб повернути гроші в Україну

Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує введення Сполученими Штатами санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського. Він заявив, що уряд зараз працює над тим, щоб повернути гроші в Україну.

Про це Зеленський повідомив під час відеозвернення.

"Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. Щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас", - заявив він.

За словами Зеленського, без різниці яке прізвище у бізнесмена, проте він повинен бути готовий працювати законно і прозоро.

"А ось прізвища тут не мають ніякої різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ або будь-який інший. Важливо одне - ти готовий працювати законно і прозоро чи хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців? Перше - підтримується. Друге - закінчується", - додав він.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти Коломойського, звинувативши його в корупційних злочинах під час його роботи на посаді голови Дніпропетровської ОДА. Також повідомлялося, що йому та членам його сім'ї заборонили в'їзд в США.

На американські санкції проти Коломойського відреагував Офіс президента України, подякувавши за допомогу в боротьбі з олігархами.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиІгор Коломойский
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