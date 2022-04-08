Зеленський про санкції проти РФ: знаємо всіх, хто намагається їх послабити

Президент України Володимир Зеленський вважає неправильною ту якість, з якою деякі на Заході досі ставляться до Росії. Київ знає, хто постійно пробує пом'якшити санкційні пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"І ми зробимо все, щоб нарешті в Європі зрозуміли, що в будь-якому випадку доведеться вводити дійсно принципові і сильні санкції, а не будь-яке часткове обмеження російського енергетичного експорту і російського мореплавання. Ми знаємо всіх, хто затягує ці рішення. Але впевнені, що ці політики і ці країни змінять своє рішення під тиском всього того, що Росія робить проти українців і свободи в Європі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про плани ЄС схвалити заборону на імпорт російського вугілля, але відстрочити на місяць набуття чинності ембарго.

Зазначимо, напередодні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель анонсував нові санкції проти Росії.

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