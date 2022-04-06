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Зеленський про санкції проти РФ: єдина перешкода - дефіцит принциповості окремих лідерів

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує наступальні дії, намагаючись підкорити Україну. Президент Зеленський назвав причину недостатньої ефективності санкцій проти країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

"Росія ще не відмовилась від своїх планів, ще продовжує наступальні операції в Україні, ще шукає, як підкорити весь наш український народ. Ми повинні разом зробити усе, щоб Росія шукала тільки миру, тільки способу вийти з території України й залишити нас у спокої", - заявив президент.

Як додав Зеленський, Європейський союз повинен проявити більше лідерства в рамках антивоєнної коаліції, щоб зупинити Росію. Причиною недостатньої ефективності санкцій є те, що деякі з політиків вважають, що військові злочині не так страшні, як фінансові збитки.

"Кожен знає, що потрібно робити, єдина перешкода - це дефіцит принциповості окремих лідерів, поки що. Політичних, бізнесових лідерів, які все ще думають, ніби війна і воєнні злочини це не так страшно, як фінансові збитки", - відзначив Зеленський.

Війна Росії проти України триває сорок два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийУкраїна