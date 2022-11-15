Зеленский на саммите G20 призвал обезопасить ЗАЭС и увеличить экспорт украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 призвал международное сообщество "выбрать путь лидерства", чтобы реализовать формулу мира.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Так, он призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.
"Пожалуйста, выберите свой путь лидерства - и вместе мы обязательно реализуем формулу мира", - сказал Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" на Бали призвал прекратить разрушительную войну России.
Также он заявил, что война может закончиться, еслиРоссия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.
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