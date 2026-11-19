Украина ожидает приглашение от США на саммит G20 в Майами, который пройдет в середине декабря. Это необходимо для продолжения мирных инициатив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге после "Коалиции желающих", встречи с американской стороной и европейскими партнерами.
Журналист Михаэль Фишер из DPA спросил Зеленского, есть ли шанс увидеть на саммите G20 в Майами встречу глав США, России и Украины и получил ли он приглашение на мероприятие. Президент ответил, что надеется, что Соединенные Штаты пригласят Украину как "своих близких союзников" и его как главу государства.
Зеленский заметил, что имеет много разных сигналов от людей с G20.
"Они сказали, что мы поддерживаем вас. И, конечно, они тоже хотят, чтобы президент Трамп пригласил российскую делегацию, как я понял", - говорит он.
Президент отметил, что "мы не знаем результата (этой встречи - ред.), увидим".
По словам Зеленского, группа от Европы на мирных переговорах уже сформировалась. Это пять лидеров пяти стран плюс представители ЕС (Еврокомиссии и Евросовета), представители НАТО.
"Поэтому это группа, которая будет представлять Европу. Но если саммит, то это всего один человек", - уточнил он.
В настоящее время эти страны представляют Европу, говорит Зеленский.
"Возможно, они предложат одного представителя от Европы, это еще неизвестно. Конечно, после консультаций с нами, без сюрпризов. Но если говорить об этой группе, это уже не сюрприз. Каждый из них действительно большой лидер и имеет четкую, справедливую позицию", - заверил президент.
Ранее РБК-Украина писало, что Европа подготовилась к возможным мирным переговорам с участием Украины, России, США и европейских партнеров. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
По его словам, у партнеров есть четкая идея мира. Основой договоренностей должна стать линия столкновения.
Кроме того, РФ пригласила представителей Европы приехать в Москву, чтобы прояснить свою позицию. По словам российского диктатора, это должно помочь сформировать послевоенную архитектуру безопасности на континенте.
Ранее Зеленский заявил, что переговоры про окончание войны в Украине будут проходить в расширенном формате. В частности, в них примут участие представители ЕС.