Приглашение Украины на G20

Журналист Михаэль Фишер из DPA спросил Зеленского, есть ли шанс увидеть на саммите G20 в Майами встречу глав США, России и Украины и получил ли он приглашение на мероприятие. Президент ответил, что надеется, что Соединенные Штаты пригласят Украину как "своих близких союзников" и его как главу государства.

Зеленский заметил, что имеет много разных сигналов от людей с G20.

"Они сказали, что мы поддерживаем вас. И, конечно, они тоже хотят, чтобы президент Трамп пригласил российскую делегацию, как я понял", - говорит он.

Президент отметил, что "мы не знаем результата (этой встречи - ред.), увидим".

Переговорщики из Европы

По словам Зеленского, группа от Европы на мирных переговорах уже сформировалась. Это пять лидеров пяти стран плюс представители ЕС (Еврокомиссии и Евросовета), представители НАТО.

"Поэтому это группа, которая будет представлять Европу. Но если саммит, то это всего один человек", - уточнил он.

В настоящее время эти страны представляют Европу, говорит Зеленский.

"Возможно, они предложат одного представителя от Европы, это еще неизвестно. Конечно, после консультаций с нами, без сюрпризов. Но если говорить об этой группе, это уже не сюрприз. Каждый из них действительно большой лидер и имеет четкую, справедливую позицию", - заверил президент.