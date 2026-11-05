Зеленский рассчитывает на большую помощь США Украине после победы демократов

По мнению украинского лидера, усиление поддержки со стороны Вашингтона может повлиять на позицию российского диктатора Владимира Путина.

Глава государства отметил, что демократы открыто выступают за поддержку Украины и восстановление более тесных отношений между США и Европой. Он также поблагодарил республиканцев, которые поддерживают Киев.

"Я также благодарен республиканцам, но демократы очень четко говорят о поддержке Украины и предоставлении ей помощи. Они говорят о восстановлении связей между Соединенными Штатами и Европой. Поэтому есть надежда, что возникнет баланс сил и мы получим больше поддержки", - сказал Зеленский.

Ожидания президента связаны с результатами промежуточных выборов в США. По их итогам демократы с 2027 года будут контролировать обе палаты Конгресса.

По словам Зеленского, если Конгресс начнет выступать за масштабную финансовую и военную помощь Украине, это может стать дополнительным фактором давления на Москву.

"Если Конгресс сейчас будет говорить о мощной финансовой поддержке или военной помощи, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это будет что-то положительное, что повлияет на Путина", - подчеркнул украинский лидер.