Зеленский - об успехах на фронте: Не ограничиваются Лиманом
Президент Владимир Зеленский ежедневно как минимум дважды - утром и вечером - получает отчеты от украинских военных по ситуации на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
На этой неделе наибольшую часть информации занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках оборонной операции, проводимой ВСУ.
"Самой медийной сейчас стала история Лимана Донецкой области, но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом", - отметил Зеленский.
Президент рассказал, что воины 129 бригады ТрО Кривого Рога недавно освободили Архагельское и Миролюбовку.
Он также поблагодарил всех, кто приближает моменты побед и возвращает украинский прапор на его законные места на украинской земле.
"Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб - до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство", - добавил политик.
Напомним,ВСУ деоккупировали село Торское в Донецкой области. Оно расположено в 22 километрах от Кременной в Луганской области.
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