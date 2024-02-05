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Зеленский рассказал, сколько территории Украины находится в оккупации

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Сейчас 26% территории Украины находятся под российской оккупацией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai1.

"После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили", - заявил он.

При этом президент добавил, что Украине удалось объединить мировых лидеров, поэтому украинцы не одни. 

"Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, есть раненые и многие на фронте, но мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров",- сказал он. 

Зеленский рассказал, что первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину были очень разными. 

"Первые дни войны были очень разными, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы", - заявил он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили 44 атаки противника на Авдеевском направлении и удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Силы обороны ударили по пяти районам сосредоточения личного состава противника.

По информации Института изучения войны, российские войска продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру за неустановленный период времени, недавно продвинулись вдоль восточнее Авдеевки. Также недавно немного продвинулись северо-западнее Марьинки.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины