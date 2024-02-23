Зеленский рассказал сенаторам США о связи между помощью Украины и успехами РФ

По словам Зеленского, он во время разговора с лидером большинства в Сенате США Чаком Шумером рассказал о ситуации на поле боя. Как заявил президент, то, какое оружие имеют украинские военные, влияет на результат россиян на поле боя.

"Достаточность артиллерии, достаточность дальнобойности - это ключевые вещи для нас, для наших сил обороны. И, конечно, очень активно работаем, чтобы уже в этом году лишить российские самолеты возможности доминировать в небе вблизи фронта, а также над проектами совместных оборонных производств. Обсудили с американской делегацией соответствующие приоритеты", – сказал Зеленский.

Задержка с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

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