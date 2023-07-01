Зеленский назвал колоссальные потери "вагнеровцев" в Украине

"Феномен Вагнера, такого же террористического, как и российская армия, очень важен для понимания некоторых вещей. Их самая мощная группа была в Восточной Украине и использовала пленных для нападений. Они были такими сильными, потому что у них не было другого выбора, кроме как атаковать", - рассказывает президент.

Как отметил Зеленский, "вагнеровцы" не имели выбора кроме как нападать, поскольку в случае отказа по ним открывали огонь другие же наемники. В этом был секрет их силы. Между тем остальные российские военные немотивированы и слабее наших воинов.

Среди "вагнеровцев" были две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, которые использовались в качестве пушечного мяса.

"Наши войска убили 21 000 из них и ранили 80 000. Это колоссальные потери, но они дают представление о том, насколько велики такие группы на востоке Украины. Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил. В нашем случае наши люди мотивированы, потому что они, их дети и родители хотят выжить", - добавил президент.

Уничтожение такого большого количества наемников также является частью контрнаступления. Сегодня же наши воины готовы двигаться вперед.

"Что касается "Вагнера", то теперь мы знаем, что они едут в Беларусь и могут создавать угрозы. Если они захотят сформировать из этих преступников наступательный кулак или диверсионные группы для действий на польских границах, мы узнаем об этом вскоре", - отметил Владимир Зеленский.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками совершил провальную попытку государственного переворота в России. Мятеж стих почти за день и завершился переговорами с Александром Лукашенко. В результате диалога Кремль якобы "простил" наемникам и позволил уйти в Беларусь.

Тем временем СМИ начали распространять информацию о строительстве лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси. Но наемников Пригожина на территории страны пока нет.