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Зеленский рассказал, в каких областях сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением

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Четверг 26 января 2023 23:55
Зеленский рассказал, в каких областях сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В настоящее время ограничение поставок электричества есть в большинстве регионов Украины. Ремонтные бригады работают во всех точках, где были попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Самая сложная ситуация - в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что энергетики, коммунальщики и все, кто вовлечен в стабилизацию энергосистемы, будут делать все необходимое, чтобы восстановить генерацию и технические возможности снабжения.

"Благодарю всех, кто занимается этой работой. Спасибо также всем в мире, кто помог и помогает Украине энергетическим оборудованием. Каждой стране, каждой компании и каждому человеку - тем миллионам наших друзей, кто через United24 или через другие инструменты поддержки доказывает, что российский террор должен проиграть", - добавил президент.

Напомним, из-за атак России на энергетические объекты Украины 26 января около 75% всей тепловой генерации нуждается в восстановлении.

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Владимир Зеленский Электроэнергия Война России против Украины
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