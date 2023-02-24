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Зеленский рассказал, какие вопросы рассматривали на Ставке 23 февраля

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский 23 февраля провел Ставку Верховного главнокомандующего в расширенном формате и подробно заслушал доклады военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалев, Наев. Ситуация по основным направлениям. Восток - очень тяжело. Мучительно. Но делаем все, чтобы выстоять. Юг - на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту. Одесса и черноморское пространство - ситуацию контролируем. Север - все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся", - отметил украинский лидер.

Также был доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу актуальных намерений оккупантов. По словам Зеленского, есть решение и о нашем противодействии.

"Отдельно и очень подробно на Ставке рассмотрели вопросы производства и поставок боеприпасов и оружия. Конечно, я не могу публично сообщить детали по этому поводу. Но это содержательная работа. Я рад слышать на Ставке, что даже в таких условиях мы имеем соответствующий потенциал", - добавил президент.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Ставке рассматривали ситуацию на границе с Молдовой.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины