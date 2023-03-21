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Зеленский о разговоре с Си Цзиньпином: Китай пока не подтвердил

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Украина, Вторник 21 марта 2023 20:29
Зеленский о разговоре с Си Цзиньпином: Китай пока не подтвердил Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин еще не дал ответа по поводу разговора с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос журналиста о возможном телефонном разговоре с Си Цзиньпином, Зеленский сказал, что пока нет ответа от Китая.

"Никакой конкретики, подтверждения пока нет", - сообщил президент Украины.

Напомним, что сейчас лидер Китая Си Цзиньпин находится с визитом в Москве, но в СМИ появилась информация, что впоследствии он может позвонить по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен начать понимать Украину и связаться лично с Зеленским.

Добавим, что сам Зеленский на большой пресс-конференции заявил, что хотел бы лично переговорить с лидером Китая.

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