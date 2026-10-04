Зеленский раскрыл, на каком этапе внедрения перехватчиков для реактивных "Шахедов"

По словам президента, дроны-перехватчики "Барс" уже продемонстрировали первые результаты. Речь идет об успешных ударах и попаданиях, а ныне показатель сбития воздушных целей составляет около 30%.

Зеленский отметил, что над разработкой перехватчиков работают не только в рамках программы "Барс". Остальные дроны также постепенно проходят необходимые этапы, и президент выразил надежду, что между производителями возникнет конструктивная конкуренция.

Он также отметил дальность работы таких беспилотников. По словам Зеленского, они по своим возможностям уже "почти ракеты".

Украина получит 2000 "Барсов"

Отдельно президент рассказал о договоренностях с Германией о производстве дронов-перехватчиков.

Украина должна получить 2000 "Барсов", которые будут производиться в рамках совместного производства. По словам Зеленского, финансирование этой программы уже поступило от германской стороны.

В то же время, украинская сторона работает и над другими средствами противодействия воздушным целям.

Что известно о программе малых ракет

Еще одно направление – программа малых ракет. Зеленский не стал раскрывать ее название и производителей, однако заявил, что первые результаты ожидаются уже в этом месяце.

Пока применение таких ракет не является массовым. В то же время в случае успешных результатов Украина сможет быстро перейти к увеличению количества заказов.

Для защиты объектов развивают турели

Еще одно направление, которое упоминал Зеленский, – программа турелей. Ее в Украине только начали полноценно развивать.

Планируется установить десятки таких турелей на разных объектах. Их будут использовать для усиления защиты инфраструктуры от воздушных атак.