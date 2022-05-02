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Зеленський: росіяни створили світ, в якому комфортно вбивати українців

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 09:14
Зеленський: росіяни створили світ, в якому комфортно вбивати українців Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський народ несе відповідальність за війну та військові злочини. На його думку, в Росії вдалося створити світ, в якому комфортно вбивати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для австралійського телеканалу Nine Network.

За його словами, російський президент Володимир Путін "підібрав стару жуйку" і дав людям, щоб вони повірили, що Захід проти них, а вони нібито захищають цінності.

"Це не цінності - вбивати людей, захоплювати чуже, катувати людей. Тому я не впевнений, що вони всі там збожеволіли. Я не думаю, що так легко просто сказати, що вони вже ні при чому, тому що збожеволіли, тому що накази віддають не вони, це вже інші люди. Я вважаю, що вони розуміють, що роблять, вони створили цей світ, в якому їм комфортно і в ньому вони вбивають нас, і нікого не приймають, якщо у когось інша думка. Це вбивство іншої думки", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав російських військових варварами, які кидали своїх поранених товаришів по службі заради мародерства в українських містах.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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