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Зеленський: або Росія шукатиме мир, або ж вона назавжди покине міжнародну арену

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарячкова активність окупантів свідчить про їх невпевненість. Про те, що, навіть маючи значні запаси радянської військової техніки і значну кількість солдатів, російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Бойові відомості сьогодні істотно не відрізняються від попередніх. Російські війська посилюють активність на східному і південному напрямках. Намагаються відігратися за свої поразки. Продовжують ракетно-бомбові та артилерійські удари, заводять нові колони техніки, шукають резерви", - підкреслив президент України.

Також Зеленський подякував усім нашим захисникам, які утримують позиції та привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитися тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України