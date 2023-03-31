Российские военные преступники должны ответить за все, что натворили в Буче, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский принял участие в первом Бучанском саммите. Он был посвящен обсуждению механизмов привлечения государства-агрессора России к ответственности за совершенные преступления.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.

"Миру нужен действенный механизм наказания виновных в первичном преступлении агрессии - в преступлении, которое открывает ворота для всего зла такой войны. Полная ответственность - это то, что приучает агрессоров к миру", - сказал Зеленский.

Он заявил, что россияне должны ответить за все, что натворили, не только перед историей, но и перед судом.

"Пусть это произойдет во имя каждого и каждого, кто погиб от рук российских военных преступников. Пусть это произойдет во имя каждого украинского ребенка, чья жизнь была унесена российским террором", - подчеркнул Зеленский.