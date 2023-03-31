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Российские военные преступники должны ответить за все, что натворили в Буче, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский принял участие в первом Бучанском саммите. Он был посвящен обсуждению механизмов привлечения государства-агрессора России к ответственности за совершенные преступления.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.

"Миру нужен действенный механизм наказания виновных в первичном преступлении агрессии - в преступлении, которое открывает ворота для всего зла такой войны. Полная ответственность - это то, что приучает агрессоров к миру", - сказал Зеленский.

Он заявил, что россияне должны ответить за все, что натворили, не только перед историей, но и перед судом.

"Пусть это произойдет во имя каждого и каждого, кто погиб от рук российских военных преступников. Пусть это произойдет во имя каждого украинского ребенка, чья жизнь была унесена российским террором", - подчеркнул Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что трагедия в городе Буча была частью большего плана Кремля по уничтожению украинцев.

В пятницу премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с тем, чтобы принять участие в саммите по случаю деоккупации Бучи.

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