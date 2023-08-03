RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: Россия запустила по Украине по меньшей мере 1961 "Шахед"

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Россия запустила по территориям Украины за период полномасштабного вторжения по меньшей мере 1961 г. "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, значительное количество вражеских беспилотников удалось сбить силам ПВО.

"К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО", - сказал Зеленский.

Президент поручил послам Украины усиленно работать над увеличением систем ПВО в Украине.

"Все должны работать на победу, на защиту жизни и людей и защиту нашей прекрасной Украины! Мы обязательно победим", - подчеркнул он.

Кроме этого, он поблагодарил воинов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "Шахедами".

Атака на Измаил

Напомним, 2 августа ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Под их ударом, в частности, находился юг Одесской области.

Враг бил по Измаилу, где находится речной порт. Там поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

Всего за ночь россияне повредили около 40 тысяч тонн зерна.

Более подробно об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что российская атака на порт в Измаиле является военным преступлением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины