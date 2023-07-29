Зеленский в годовщину теракта в Еленовке: Пусть каждая потеря РФ будет расплатой за ее зло

Президент Владимир Зеленский сделал заявление в годовщину российского теракта в колонии Еленовки. Тогда российские оккупанты умышленно убили пленных бойцов "Азова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, теракт в Еленовке является одним из самых жестоких и подлых преступлений России, умышленным и просчитанным убийством пленных "азовцев".

"Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло и пусть каждый оккупант, каждый российский убийца, все ответственные за этот террор против Украины и украинцев знают - пока еще живы, - что справедливость побеждает. Украина победит", - подчеркнул президент.

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля 2022 года в колонии оккупированной Еленовки раздался взрыв. В результате погибли более 50 человек, еще 130 были ранены.

Как установило украинское следствие, россияне взорвали в бараке с пленными "азовцами" термобарическое оружие. По данным СБУ, это были термобарические реактивные гранаты "Шмель".

Чтобы скрыть свое преступление, россияне придумали и активно распространяли версию о якобы ударе украинских ракет HIMARS по колонии. Однако на днях, спустя почти год после трагедии, в ООН официально опровергли версию россиян, заверив, что причиной взрыва были точно не HIMARS.

Больше об этом вы можете прочитать в материале РБК-Украина – "На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке через год после трагедии".

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