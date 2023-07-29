Зеленський у роковини теракту в Оленівці: Хай кожна втрата РФ буде розплатою за її зло

Президент Володимир Зеленський зробив заяву у роковини російського теракту в колонії Оленівки. Тоді російські окупанти умисно вбили полонених бійців "Азову".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

За словами Зеленського, теракт в Оленівці є одним з найбільш жорстоких та підлих злочинів Росії, навмисним та прорахованим вбивством полонених "азовців".

"Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають - поки ще живі, - що справедливість перемагає. Україна переможе", - наголосив президент.

Теракт в Оленівці

У ніч на 29 липня 2022 року в колонії окупованої Оленівки пролунав вибух. В наслідок цього загинули понад 50 людей, ще 130 були поранені.

Як встановило українське слідство, росіяни підірвали в бараку з полоненими "азовцями" термобаричну зброю. За даними СБУ, це були термобаричні реактивні гранати "Джміль".

Щоб приховати свій злочин, росіяни вигадали та активно поширювали версію про нібито удар українських ракет HIMARS по колонії. Однак днями, майже через рік після трагедії, в ООН офіційно заперечили версію росіян, запевнивши, що причиною вибуху були точно не HIMARS.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна - "На страту забирали за списками. Що відомо про теракт в Оленівці через рік після трагедії".

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