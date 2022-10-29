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Зеленский резко отреагировал на решение РФ по зерновой сделке

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "кучка людей" в Кремле не должна решать, продолжат ли работу зерновые коридоры по экспорту аграрной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

По его словам, заявление России о приостановке участия в зерновой сделке было ожидаемым, и это не сегодняшнее решение, поскольку Москва начала обострять продовольственный кризис еще в сентябре.

"С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Это продовольствие для более чем семи миллионов потребителей. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что из-за очередного обострения могут пострадать Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам и другие страны.

"Почему это какая-то кучка людей где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Сейчас требуется жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне "Большой двадцатки". Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня российская сторона заявила, что выходит из зерновой сделки после якобы украинской атаки на Черноморский флот в Севастополе. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Несмотря на это, Украина не собирается прекращать работу "зернового коридора".

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