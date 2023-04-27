Зеленский о резолюции ПАСЕ о геноциде украинцев: безнаказанности больше никогда не будет

"Европа и мир уже видели различные депортации и попытки уничтожения народов. Именно на российском примере - ответственностью этого государства и его должностных лиц, виновных в геноциде, - мы должны показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет. А приговоры за геноцид будут", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что РФ получит приговоры и за все другие преступления против Украины и украинского народа.

"Наши парламентарии и наши дипломаты хорошо поработали. И на всех уровнях - формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и межпарламентских организациях - мы продолжим работать для возвращения всех депортированных украинских детей и для наказания России", - заявил президент.

Он добавил, что сейчас точно известны данные почти 20 тысяч детей, которые были вывезены и россиянами по разным регионам.

"Но очевидно, что это лишь часть значительно более масштабных преступных действий. Таких детей может быть значительно больше", - добавил он.