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Зеленский о резолюции ПАСЕ о геноциде украинцев: безнаказанности больше никогда не будет

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие резолюции ПАСЕ, в котором депортация украинских детей в РФ признается геноцидом украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Европа и мир уже видели различные депортации и попытки уничтожения народов. Именно на российском примере - ответственностью этого государства и его должностных лиц, виновных в геноциде, - мы должны показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет. А приговоры за геноцид будут", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что РФ получит приговоры и за все другие преступления против Украины и украинского народа.

"Наши парламентарии и наши дипломаты хорошо поработали. И на всех уровнях - формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и межпарламентских организациях - мы продолжим работать для возвращения всех депортированных украинских детей и для наказания России", - заявил президент.

Он добавил, что сейчас точно известны данные почти 20 тысяч детей, которые были вывезены и россиянами по разным регионам.

"Но очевидно, что это лишь часть значительно более масштабных преступных действий. Таких детей может быть значительно больше", - добавил он.

Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию.

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