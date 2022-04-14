RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: після "різанини в Бучі" можливість для переговорів з Росією звужується

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив про звуження можливостей для переговорів з Росією після звірств окупантів у Бучі, Маріуполі та інших українських містах. Глава держави додав, що проблема не в ньому особисто, а в керівництві Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу BBC.

Як зазначає телеканал, в інтерв'ю Зеленський заявив, що скоєні російськими військовими злочини в Маріуполі, Бучі та Бородянці ще більше звузили можливість мирних переговорів з Росією.

"Буча закриває можливості (мирних переговорів, - ред.). Справа не в мені - справа в Росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами", - додав Зеленський.

Глава держави зізнався, що при відвідуванні Бучі минулого тижня "випробував весь спектр емоцій". За його словами, він закінчив день ні з чим, крім "ненависті до російських військових". Зеленський звинуватив Путіна і все командування армії Росії в тому, що вони військові злочинці.

Нагадаємо, після звільнення Бучі в місті виявили 403 тіла мирних жителів, яких вбили російські окупанти.

Війна Росії проти України йде 50-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийБучаВійна Росії проти України