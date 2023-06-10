Зеленский о реакции мира на подрыв ГЭС: позорное равнодушие, которое поощряет террористов

"Сейчас, к сожалению, видим, что на некоторых уровнях в мире есть позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванных российским терактом на Каховской ГЭС. Когда международные организации, которые должны защищать жизни, даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что некоторые мировые субъекты не решаются выйти с четкими и сильными заявлениями, которые бы осуждали очередное российское преступление.

"Террористы просто подпитываются этой слабостью, этим равнодушием. Оно их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем. Давим и побуждаем, чтобы международная поддержка была на той части Херсонской области, где сейчас оккупанты", - заявил президент.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва ГЭС под воду ушел ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. Сейчас в Херсонской области подтоплены 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории. Кроме того, 27 человек указаны как пропавшие без вести.

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