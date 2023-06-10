RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о реакции мира на подрыв ГЭС: позорное равнодушие, которое поощряет террористов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В мире на некоторых уровнях есть позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, которые произошли из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Сейчас, к сожалению, видим, что на некоторых уровнях в мире есть позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванных российским терактом на Каховской ГЭС. Когда международные организации, которые должны защищать жизни, даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что некоторые мировые субъекты не решаются выйти с четкими и сильными заявлениями, которые бы осуждали очередное российское преступление.

"Террористы просто подпитываются этой слабостью, этим равнодушием. Оно их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем. Давим и побуждаем, чтобы международная поддержка была на той части Херсонской области, где сейчас оккупанты", - заявил президент.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва ГЭС под воду ушел ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. Сейчас в Херсонской области подтоплены 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории. Кроме того, 27 человек указаны как пропавшие без вести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКаховская ГЭСВойна России против Украины