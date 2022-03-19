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Зеленський розповів про ситуацію в Маріуполі і порятунок людей під завалами драмтеатру

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Маріуполь, Субота 19 березня 2022 02:06
Зеленський розповів про ситуацію в Маріуполі і порятунок людей під завалами драмтеатру Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в Маріуполі продовжують діставати людей з-під завалів драмтеатру, який цілеспрямовано був розбомблений військами РФ. А також висловив вдячність захисникам міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне відеозвернення глави держави.

"З-під завалів у зруйнованому окупантами драмтеатрі в Маріуполі, де ховалися мирні люди від російських обстрілів і бомб, продовжують рятувати людей. Вже понад 130 - на поверхні", - сказав Зеленський.

Президент додав, що серед врятованих, на жаль, є тяжкопоранені. При цьому він наголосив, що станом на цей момент (ніч на 19 березня, - Ред.) немає інформації про загиблих.

Також глава держави подякував захисникам блокованого російськими окупантами Маріуполя, який ворог систематично обстрілює і руйнує, не допускаючи в місто гуманітарні вантажі.

"Я хочу сьогодні окремо і щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Наше героїчне місто, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України.

36 окрема бригада морської піхоти, 501 окремий батальйон морської піхоти, 1 окремий батальйон морської піхоти, 12 бригада Національної гвардії України та окремий загін спеціального призначення "Азов". Я вдячний кожному і кожному, всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожному, хто захищає Україну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 16 березня у Маріуполі російські окупанти скинули авіабомбу на драматичний театр, де перебували сотні дітей та жінок. На щастя, бомбосховище витримало.

Раніше ми публікували фоторепортаж, як виглядає Маріупольський драмтеатр, який пережив авіаудар.

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