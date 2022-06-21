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Зеленський розповів, що робить Україна для обміну полонених захисників Маріуполя

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 19:02
Зеленський розповів, що робить Україна для обміну полонених захисників Маріуполя Фото: Володимир Зеленський, президент України (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна максимально залучає партнерів до обміну полонених захисників Маріуполя. Серед учасників переговорів - Червоний Хрест, ООН, кілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Люксимбурга Ксав’є Бетелем.

"Багато деталей не можу сказати, бо дуже хочу, щоб обмін відбувався, і партнери, які обіцяли допомагати, стримали своє слово. Крок за кроком, є результати. Повернули "Тайру", повернули кілька осіб. Не хочеться втрачати час, бо час впливає на поранених", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна залучає максимум партнерів, які працюють над поверненням полонених захисників.

"Ми підключаємо максимально партнерів до цього процесу, і Червоний Хрест, і ООН, і декілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів - Зеленський про обмін захисників Маріуполя", - сказав президент.

Нагадаємо, з російського полону повернули українського парамедика Юлію Паєвську ("Тайра").

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Володимир Зеленський
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