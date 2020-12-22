Зеленський розповів, що буде наступним кроком "Великого будівництва"

Інфраструктура України знаходилась в настільки поганому стані, що за неї бувало соромно. Тому національна програма "Велике будівництво", ремонт і створення нових доріг мають продовжуватися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times.

"Інфраструктури, я вважаю, в країні не було. Точніше, вона була, але за неї було дуже соромно, доріг в Україні не було. Коли ми кажемо про наступний крок, я говоритиму про інвестиції, про концесію й так далі. А щоб когось запрошувати, треба розуміти, що людина повинна якось до тебе долетіти й доїхати", - пояснив Зеленський.

Він порівняв інфраструктуру з вітриною і відкинув звинувачення на кшталт "чому під час пандемії приділяють багато часу інфраструктурі".

"Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали їхати швидше", - прокоментував президент.

Особливо яскраво необхідність хороших доріг проявилася під час масових пожеж в Луганській області влітку цього року. Раніше бували випадки, коли в такі місця було майже неможливо дістатися.

"А тепер не за добу можна доїхати, з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива", - зауважив Зеленський.

Президент нагадав, що у 2020 році було зроблено 4 000 км доріг, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зданих за попередні 10 років.

"За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі. Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут всі ми спрацювали. Не можна зупинятися. У нас дійсно є шанс за чотири-п'ять років побудувати в Україні всі інфраструктурні вузли", - додав Зеленський.

За його словами, зараз в рамках інфраструктурної програми робиться багато важливих речей, таких як будівництво мостів та облаштування територій, пов'язаних з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

"Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми просто побудували мости, відкривали КПВВ – цього не було. Те саме зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ", - перераховує Зеленський.

На його думку, це важливі зміни і важливі реформи не тільки в законах, на словах, але й на ділі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укравтодор" відремонтував і побудував за рік 4 000 км доріг у всіх регіонах країни, а за наступний рік планує зробити 6 800 км і почати ряд інфраструктурних мегапроектів.