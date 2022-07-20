Зеленський розкритикував президента Бразилії через нейтралітет у війні в Україні

"Я не підтримую його позицію нейтральності. Я не вважаю, що у війні можна бути нейтральним. Уявім Другу світову війну. Тоді багато лідерів спочатку були нейтральними. Це дало можливість фашизму "з’їсти" половину Європи, а потім йти все далі, і далі. А потім і всю Європу захопити через те, що була нейтральність", - сказав він.

За словами Зеленського, в питанні війни Росії проти України не можливо бути десь посередині.

"Не можна сказати: "Я готовий бути посередником". Посередником у чому? Посередником війни? Посередником між ким і ким? Тут війна не між Росією і Україною, а війна Росії проти народу України", - пояснив він.