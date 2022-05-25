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Зеленський розкритикував Європу через позицію щодо України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Ми не бачимо єдності країн Заходу щодо підтримки України у війні, яку розв'язала проти неї Росія. Ні у питаннях санкцій, ані у постачанні відповідної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на "Українському сніданку" в Давосі.

"Заходу потрібно бути об'єднаними...І їм потрібно знати, що Україна є частиною їх світу, тоді вони об'єднались не просто з Україною, а навколо такої самої держави, яка є рівноправною з ними, а поки що ми до кінця цього не відчуваємо. Ні коли Україну брали в НАТО, потім ми боролися з питанням закриття неба і крок за кроком хтось це забув, а ми не забули. З неба прилітає щодня. Тут є впевненість у собі у Заходу? Немає ніякої впевненості", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що такої єдності немає по низці питань, зокрема, щодо надання зброї та введення санкцій проти Росії.

"Якщо ми говоримо про єдність, то маємо говорити про єдність у всьому, надання зброї, надання права на вступ до ЄС. Що ми зараз бачимо? Хіба є єдність у ЄС?...Ми дійшли до шостого пакету санкцій, що передбачає повне ембарго на російську нафту, єдності у прийнятті рішення немає. Угорщину щось не влаштовує. У нас люди вмирають, а вони кажуть про нафту. Фінляндія та Швеція вирішили вступити до НАТО, знову ми бачимо, що комусь щось не підходить.” - заявив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента нагадали, що ключ до миру у війні Росії проти України полягає у швидкості введення енергетичних санкцій проти країни-агресора. А також від обсягів постачання зброї українській стороні.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України