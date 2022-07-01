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Зеленський про ракетний удар по Одеській області: це усвідомлений російський терор

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Росія усвідомлено і цілеспрямовано завдавала ракетних ударів по Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він також засудив удари по Миколаєву. В результаті російських ударів продовжує зростати кількість жертв. На цей час відомо про 21 загиблого.

"Три крилаті ракети по Сергіївці. Також ракети по затоці. Відразу 12 ракет вдарили по Миколаєву - по різних об'єктах в місті. Це всього за одну ніч і ранок... Убито 4 людей з однієї родини, вбито хлопця 12 років, звали Дмитро. Це усвідомлений і цілеспрямований російський терор", - заявив Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним і близьким усіх, чиї життя були відняті російськими ударами.

Нагадаємо, в ніч проти 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

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Володимир ЗеленськийОдеса