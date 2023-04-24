Зеленский провел встречу с премьером Эстонии (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Рад приветствовать в Украине премьер-министра Эстонии Каю Каллас", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил Каллас и весь эстонский народ за "искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны".

"Если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии - одна из самых больших в мире", - отметил глава государства.