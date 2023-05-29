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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили новые поставки ракет и ПВО

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Понедельник 29 мая 2023 19:35
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили новые поставки ракет и ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди прочего, обсудили новые поставки ракет и ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Только что завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное - сроки. А самое главное - по срокам есть ответы", - заявил президент.

По его словам, об общей оперативной ситуации на фронте и по отдельным направлениям докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Восточной группировки войск Александр Сырский и командующий оперативной группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Кроме того, представители Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром доложили о комплектовании новых наступательных бригад и обеспечении быстрой логистики.

Также на Ставке обсудили новые контракты на поставку дополнительных ракет и средств противовоздушной обороны. При этом был проведен анализ работы ПВО за последние дни и оценка нанесенного ущерба.

"По всем пунктам приняты соответствующие решения", - добавил Зеленский.

Прошлая Ставка

В ходе прошедшего 26 мая заседания Ставки обсуждались темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления и перспективы наращивания производства дефицитных боеприпасов.

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