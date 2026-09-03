Зеленский провел Ставку по противодействию реактивным "Шахедам" и развитию ПВО

Атаки РФ и борьба с "дропами"

Напомним, что после последних массированных обстрелов в Украине сохраняется высокая угроза новых ударов вражеских средств нападения.

В частности, россияне наращивают интенсивность атак реактивными дронами, из-за чего во многих областях и общинах воздушные тревоги продолжаются почти непрерывно.

Параллельно власти работают над усилением внутренней безопасности и финансовой системы.

В частности, президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект по усилению борьбы с так называемыми "дропами".

Документ предлагает внести изменения в статью 200 УК и ввести новую статью 2001, предусматривающую строгую уголовную ответственность за незаконные операции с платежными карточками, банковскими счетами и персональными данными.