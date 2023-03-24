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Зеленский провел перестановки в составе СНБО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president-gov-ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский издал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно указу президента в персональном составе СНБО утвердили вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Кроме того, указ предусматривает вывод Павла Рябикина из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, сегодня Зеленский создал военную администрацию в оккупированном Северодонецке.

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Владимир ЗеленскийСНБОВойна России против Украины