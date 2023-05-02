Зеленский провел совещание со Шмыгалем и собрал военный кабинет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook .

"Краткий отчет о сегодняшнем дне. Первое - военный кабинет. Это особая работа с ключевыми командующими и обеспечивающими оборону. Понятно, что это закрытая работа, ее детали не обнародуются", - говорится в заявлении.

По словам Зеленского, как и заседание Ставки, военный кабинет тоже работает регулярно для синхронизации наших наиболее важных оборонных и активных действий.

Также президент провел совещание с главой правительства Шмыгалем. Он пояснил, что сейчас готовятся концептуальные решения для развития Украины, нашей инфраструктуры, как сейчас, так и после войны. Также страна готовится к запланированным международным встречам по восстановлению Украины и соответствующим переговорам с партнерами.

"Этот май и последующие месяцы будут достаточно активны для Украины в международной плоскости. Будет много переговорной работы, международные мероприятия, которые усилят нашу оборону. Все прорабатываем. Провел сегодня несколько совещаний по запланированному на эту неделю и на ближайшее время", - сказал президент.

Президент в течение дня встретился с делегацией парламента Португалии во главе с главой парламента и провел беседу с главой Африканского Союза, Президентом Коморских Островов Азали Ассумани.