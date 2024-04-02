RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел совещание с силовиками по усилению контроля за онлайн-казино в Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, провел совещание с представителями разных госструктур по ужесточению контроля за работой онлайн-казино в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

По его словам, на совещании присутствовали представители СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарь СНБО. Президент заслушал их доклад.

"Готовим соответствующие шаги, которые придадут необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", - сказал Зеленский.

Что этому предшествовало

На сайте президент Украины 29 марта была зарегистрирована петиция №22/223008-эп с призывом к главе государства ограничить работу онлайн-казино. Только через несколько часов она набрала 25 тысяч необходимых голосов.

Тогда же президент Владимир Зеленский поручил спецслужбам и Совету национальной безопасности и обороны подготовить аналитику по ограничению онлайн-казино.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазиноВойна в УкраинеВладимир Зеленский